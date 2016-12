Vecina de Rubí Ibarra pide ayuda para trasplante de su hijo (VIDEO)

La repentina fama de Rubí Ibarra y su familia, le dio fuerza a una madre para pedir ayuda a todos los artistas y políticos que se han sumado al fenómeno viral, para que le ayuden a que su hijo pueda tener un transplante para su hijo .

De acuerdo al periódico digital Sin Embargo, Marciana Galván, también es de La Joya en San Luis Potosí y supuesta vecina de la quinceañera más famosa de México.

La señora en un intento desesperado por ayudar a su hijo difundió un video en las redes sociales, donde pide apoyo a los mismos seguidores de la familia Ibarra, quienes viven en su misma comunidad.

“Así como andan apoyando a Rubí yo quisiera que me apoyaran a mí, somos de la misma comunidad y quisiera que me apoyaran para mi hijo, él necesita un trasplante”, publicó Galván.

La señora incluso dijo que Cresencio lbarra, padre de Rubí, supuestamente le prestó dinero prestado, para poder realizar las hemodiálisis de su hijo.

El préstamo, según la mujer, ya lo pagó, luego del que supuestamente el padre de la quinceañera tocará la puerta de sus casa durante varios dias para cobrarlo..

“Yo también quisiera que presidentes y artistas me apoyarán, andan con Rubí con tanto alboroto y a un enfermo no lo quieren apoyar”, agregó.