Tifanny: La integrante del clan Trump que maneja el perfil más bajo

Mientras que hijos como Donald Jr. e Ivanka están el el ojo publico al lado del presidente electo Donald Trump, otros como Tiffany mantienen un perfil más bajo.

Tiffany Trump estuvo en la convención nacional republicana pero desde entonces ha tenido presencias cada vez más esporádicas al lado del magnate.

Tiffany es la única hija que tuvo el hoy presidente, con su segunda esposa, Marla Maples, , quien la crió en Los Ángeles lejos del presidente electo de EE UU.

Curiosamente la hija de Trump tuvo poca presencia en los ‘Spots’ televisivos y de acuerdo a El País, estuvo bajo estricta vigilancia en el uso de sus redes sociales, en las cuales es muy activa.

Estas son algunas de las particularidades de la hija de Trump, según el sitio

???? Una foto publicada por Tiffany Ariana Trump (@tiffanytrump) el 21 de Nov de 2016 a la(s) 9:19 PST

-Es graduada en sociología y estudios urbanisticos en la Universidad de University of Pennsylvania

-Actualmente tiene una relación amorosa con Ross Mechanic, un estudiante de ingenería y software y que es un demócrata registrado y quien expresó ser seguidor de Hillary Clinton.

-Intentó con poco éxito una carrera en la industria musical. Cuando tenpia 17 años grabo el tema “Like a Bird”.

-De acuerdo a El País: A pesar de que ella dice haber sido educada por una madre soltera y lleva consigo la impronta de chica californiana, siempre tuvo una muy buena relación con su padre, al que apoyó en la convención republicana con un discurso en el que se definió con el mismo gen que él: “Como mi padre, nunca me he amilanado ante los retos”.