Superluna del lunes será la más grande y brillante de aquí hasta el 2024

Una luna llena como la que no se ha visto en los últimos 70 años alumbrará la noche del lunes.

La llamada “superluna” estará en su punto más cercano a la tierra desde el 1948.

Ese evento cósmico de acuerdo al sitio Mashable, no se repetirá sino hasta el 2034.

Del domingo al lunes la luna estará a unas 216,000 millas de la tierra (aproximadamente 348,000 kilómetros), lo cual representa unos 34,00 más cerca de lo normal.

Lo que básicamente se necesita es que el clima permita observar el fenómeno.

El portal informó que estos fenómenos no son frecuentes debido a que el satélite natural no gira en un circulo perfecto alrededor del planeta sino que tiene una órbita elíptica.

