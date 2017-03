Rubí revela si está embarazada (VIDEO)

Tras su popular quinceañera, Rubí reveló si los rumores de su embarazo son ciertos.

Tres meses después de su fiesta muchos aseguraban que Rubí esperaba su primer hijo.

Sin embargo a través de un video, Rubí respondió a las preguntas de sus fans y respondió con cara de felicidad y tocándose el vientre: “No, no estoy embarazada. Eso es totalmente falso. No tengo ni panza, no es verdad. Para aclarar sus dudas, eso no es cierto”.