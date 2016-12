Revelan imagenes de tribu que vive como lo hicieron sus ancestros hace 20 mil años

Un fotógrafo tomó imagenes desde un helicóptero, en el que se aprecia una tribu del Amazonas que vive tal y como lo hicieron sus ancestros hace 20,000 años.

La imagen de la tribu fue captada en una zona del bosque lluvioso, cercana a la frontera entre Brasil y Perú.

De acuerdo al diario Daily Mail, el helicóptero que sobrevoló la zona causó pánico en los habitantes de la tribu, quienes trataron de refugiarse en la vegetación

Los hombres se armaron de coraje y trataron de atacar a la aeronave con flechas y voleas.

FIRST CONTACT: Incredible pictures of an Amazonian tribe living near Brazil’s border with Peruhttps://t.co/XDD4jqNtZK pic.twitter.com/FmqUnzjEU8

— Express Pictures (@Express_Pics) 23 de diciembre de 2016