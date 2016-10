Policía héroe reanima a un niño de 3 años en un restaurante (VIDEO)

El trabajo de Chase Miller, un policía de Granbury, Texas fue reconocido en todo el país, luego de que el programa matutino Good Morning America, de la cadena ABC, al hacer público un video en el que resucita a un niño de 3 años.

En el video se ve cómo Miller atiende una emergencia en la que, según los testigos, el pequeño Brayden Geis se había desvanecido frente a sus padres y dejado de respirar.

Brayden tuvo fiebre mientras comía y empezó a llorar y sus padres no sabían qué le ocurría. Pero cuando lo sacaron al estacionamiento del restaurante a tomar aire, el pequeño se desmayó.

Miller atendió la llamada al 911 y en cuanto llegó, tomó al niño en sus brazos, lo puso en el suelo y le practicó el método CPR (reanimación cardipulmonar).

Officer Chase Miller shared a special moment tonight with the boy whose life he saved. Well done, Officer! pic.twitter.com/t0hNfrheU9

— Granbury, Texas (@cityofgranbury) 18 de octubre de 2016