Pareja captura enorme cocodrilo en Carolina del Sur

Un cocodrilo de más de 800 libras (aproximadamente 362 kilogramos) fue capturado en Carolina del Sur, el cual es uno de los más grandes que se halla encontrado en ese estado.

The acuerdo al diatio The Herald, Jonathan Smith y su prometida Melissa Davis capturaron al animal, luego de batallar con él por horas para sacarlo del lago Marion.

De acuerdo a The Stand, Smith se dedica a cazar cocodrilos por entretenimiento desde hace seis años, actividad en la que involucró a su prometida, actividad por la cual allegados cuestionan su “cordura”.

“Me dicen mucho eso”, dice Smith entre risas a The Stand.

El cocodrilo fue capturado el sábado anterior, en el inicio de la “temporada de caza” de cocodrilos.

La pareja tuvo una larga batalla con el reptil luego de que este rodeara su lancha e intentara morderla. Posteriormente Smith le disparó con un arco.

El animal midió 12 pies y 10 pulgadas (poco más de cuatro metros).

De acuerdo al medio, citando a Jay Butfiloski, de departamento de Recusos Naturales, no hay una lista oficial de cuales son los cocodrilos más grandes que se han capturado en el estado.

Una mujer de Massachusetts reportó en el pasado haber capturado un cocodrilo de 1025 libras (465 kilogramos aproximadamente), el cual según ella, fue capturado en el mismo lago.