Niño latino ofrece consejos emocionales en el Metro de NY por $2

Ciro Ortiz, un pequeño de 11 años se instala todos los domingos desde octubre en una estación del Metro de Nueva York para dar ‘consejos emocionales’ a los usuarios del servicio.

El niño que cursa el sexto grado de primaria se ha convertido en el psicólogo favorito de los neoyorquinos. Su tarifa es de apenas dos dólares por sesión.

Según una nota del diario The New York Post, a diario el niño logra juntar 50 dólares. Cada sesión para aliviar los pesares del corazón de quienes pasan por la estación Bedford L, en la zona de Williamsburg dura 5 minutos y su horario de oficina empieza a las 2 de la tarde.

Ciro Ortiz is the hero we need but don’t deserve. ???? https://t.co/b69VrVfFPn

— Carlen (@MrsMontello) 15 de diciembre de 2016