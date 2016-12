Mujer capta impresionante encuentro con un alce (VIDEO)

Una familia de Montana capturó recientemente un encuentro con un alce que corrió cerca de su automóvil, en una autopista cerca de la frontera entre los estados de Montana y Idaho.

De acuerdo a ABC News, la conductora es Jessica Richards, de 27 años, quienes se dirigía junto a su familia a la ciudad de Boise en Idaho, con el fin de visitar a unos familiares.

“Cada vez que miraba esas señales que advertían que podían cruzar alces, le decía es mi esposo que quería ver uno pero nunca sucedía”, dijo Richards a ABC.

Fue tan solo dos días antes de navidad, que su deseo se cumplió.

“Bueno, feliz y loca navidad para mí”, escribió.

La mujer quien subió el video en sus redes sociales recibió cientos de comentarios y asegura que nunca olvidará esta navidad, la cual califica como “la mejor de todas por el regalo que recibió”.

Moose spotted running alongside Highway 12 in Montana, near the Idaho border, right next to cars. https://t.co/6FRqcE74YZ pic.twitter.com/Kf99mMq50B

— ABC News (@ABC) 30 de diciembre de 2016