Mujer busca al hombre que le dejó una nota de disculpa por robarle unas campanillas de viento (VIDEO)

Una mujer de Lakewood, Washington está buscando desesperadamente a una persona de nombre Jake, quien le dejó $5 en su puerta junto a una nota de disculpa por haberle robado sus campanillas de viento.

En la nota, el hombre explica que las campanillas le recordaron a él y a su hermana a su difunta madre, a quien le gustaban las mariposas.

La mujer, identificada como Chrissy Reitz, compartió una foto de la nota en Facebook, con la esperanza de poder devolverle el dinero a Jake y hacerle saber que no estaba molesta por el robo.

“Así que esto estaba en mi puerta esta mañana”, escribió la mujer, refiriéndose a la nota: “Lamento que hayamos robado tus campanillas, nuestra madre murió y le gustaban las mariposas, así que mi hermana lo tomó para ponerlo en nuestra ventana. Lo siento mucho, este es todo el dinero que tengo. Por favor, no se enoje con nosotros”, decía la nota.

“Bueno Jake, no sé quién eres, pero puedes venir a recoger tu dinero, cariño, no estoy loca, por favor ven a mi casa”, agregó la mujer en su publicación.

Reitz, quien en una publicación previa de Facebook reveló que es madre de cuatro hijos y una niña, le dijo a Inside Edition que quiere encontrar a Jake y devolverle el dinero.

“No eran unas campanillas caras”, dijo. “Yo tenía 5 años cuando mi madre falleció, y mi hermana pequeña tenía 3 años. Sé lo que se siente proteger a un hermano menor después de eso”.

Reitz dijo que tiene tres campanillas de viento, y que tanto él como su hermana pueden venir a su casa y cada uno tener sus propias campanillas.

“Esa mariposa aparentemente significaba mucho para él y su hermanita y él trató de hacer lo correcto, así que le perdono”, dijo Reitz a “Inside Edition”.

En Facebook, escribió: “Me enseñaron a perdonar y lo siento en mi corazón y sí, eso es lo que voy a hacer”.

Lakewood woman finds 'Jake' who left $5, apology note for stolen wind chime https://t.co/YyB7QvXuyM

Woman finds boy who left $5, heartbreaking apology note – Jake said his sister stole a wind chime because its b… https://t.co/thtEFQ9BPf

— Zyite.com (@zyiteblog) March 11, 2017