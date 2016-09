Mira al cielo esta noche y podrás ver la “Luna Negra”

Esta noche, el cielo será el escenario de un fenómeno que ocurre aproximadamente cada 32 meses: La Luna Negra, esto sucede cuando en un mismo mes calendario, se puede ver una segunda luna nueva.

Durante los últimos días de septiembre, podremos ser testigos de este fenómeno, similar a lo que ocurre con la Luna Azul, el nombre que recibe la segunda luna llena que aparece en un mes calendario.

Para poder verla desde el hemisferio occidental a las 8:11 PM hora del Este (5:11 PM, hora del Pacífico).

Normalmente se puede ver sólo una La Luna Nueva en un mes, que es cuando el lado de la luna que mira hacia la tierra se encuentra ensombrecido, es decir la fase cuando el satélite de la Tierra no refleja ninguna luz del sol haciéndola prácticamente invisible a simple vista, no obstante, el ciclo lunar podría desfasarse permitiendo que este tipo de fenómenos ocurran más veces o simplemente no ocurran.

Esta Luna Negra llegará después de que el 1 de septiembre ocurriera un eclipse solar conocido como “anillo de fuego” que se pudo ver únicamente en los cielos de África. En el eclipse anular de Sol, la Luna no tapa el disco solar por completo sino que deja un delgado anillo alrededor del borde del sol.

El anuncio de este fenómeno ha causado temor entre algunas personas que creen en las teorías conspiracionistas es que lo relacionan a los siguientes pasajes bíblicos: “El Sol se oscurecerá y la Luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y se agitarán las potenciales de los cielos” (Mateo 24:29).

Pero los científicos aseguran que no hay por qué temer a este fenómeno, ya que simplemente es un tipo diferente de la Luna Nueva.

Con información de Science Alert y AccuWeather.