Mark Cuban dice que donará 10 millones a caridad si Trump acepta una entrevista con él

El billonario y propietario de los Mavericks de la NBA, Mark Cuban lanzó un reto a Donad Trump para que acepte una entrevista con él, si Trump acepta Cuban donará $10 para obras de caridad.

Según reportó USA Today, el reto viene tras una serie de dimes y diretes entre los dos millonarios.

La batalla se ha dado principalmente en Twitter.

Cuban dijo, según Business Insider, que “no podía pensar en este momento en una persona más peligrosa como presidente que Donald Trump”.

Trump acusa a Cuban de no ser “lo suficientemente inteligente para entender las cosas que ocurren”.

Por su parte Cuban, quien se convirtió en un gran crítico del magnate, anuncio que si Trump le concede una entrevista de cuatro horas, para hablar de sus políticas.

“Qué tienes que perder”, lo retó.

De aceptar el reto Cuban donará $10 millones, a la obra de caridad que Trump elija.

“Incluso, si Trump tiene problemas de efectivo se los puede dejar”, bromeó Cuban.

.1) @realDonaldTrump $10mm to the charity of YOUR choice if you let ME interview you for 4 hrs on YOUR policies and their substance.

4)@realDonaldTrump I’ll add an option.If you need it, I’ll write you the check and you can keep the money rather than give it to charity

— Mark Cuban (@mcuban) 16 de septiembre de 2016