“Hillary Clinton” canta “Aleluya” en programa de parodia (VIDEO)

El programa “Saturday Night Live” realizó una parodia de la recién derrotada candidata demócrata Hillary Clinton, en el que hubo risas y emociones a granel.

La actriz Kate McKinnon, quien interpretó a la demócrata hizo una nueva personificación de la excandidata, en la cual aparece en el piano, cantando el tema “Hallelujah”, del recién fallecido cantautor Leonard Cohen.

“Di lo mejor de mí, no fue mucho, traté de hacer conexión. Dije la verdad, no vine a mentirte”, dice una de las estrofas que interpreta en la parodia.

De acuerdo al portal Buzzfeed, la selección del tema llama la atención ya que Clinton perdió el martes en las urnas y Cohen murió esta semana.

El momento emotivo ocurre cuando la actriz culmina la canción vuelve a ver a la cámara y dice:

“No me voy a rendir, ustedes tampoco deberían”, dice para anunciar el inicio del programa.