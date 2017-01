Hija de Frank Sinatra reacciona tras uso de canción de su padre en baile presidencial

Nancy Sinatra, hija del cantante Frank Sinatra, y cuya canción “My way” (“A mi manera”) fue utilizada en eprimer baile presidencial de Donald Trump, respondió con sarcasmo ante la consulta de qué opinaba de la elección del tema.

La internauta Liz Massi le consultó, su opinión de la elección para el baile del presidente y la primera dama, Melania Trump, su respuesta fue clara y contundente.

“Recuerda la primera línea de la canción”, la respuesta estuvo acompañada de un enlace con la letra del tema.

Nancy Sinatra points out apocalyptic opening lyric to Frank’s “My Way,” Donald Trump’s reported first dance song https://t.co/PDU3Bjug0j pic.twitter.com/93smo6mOxY

— billboard (@billboard) 19 de enero de 2017