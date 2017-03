Foto que publicó la hija de Hillary es la comidilla en las redes (FOTO)

Chelsea Clinton, hija de la excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton y del expresidente Bill Clinton, celebró el pasado martes el Día Internacional del Pancake como todos, cocinando pancakes.

Pero la foto que compartió de su ‘creación’ dejó a las redes sociales con la boca abierta: rompiendo los convencionalismos, Clinton hizo pancakes de espinaca. La foto fue puesta en su Twitter y de inmediato las redes, quizás acostubradas al típico platillo con el sirope se maple, mantequilla y crema batida, reaccionó con disgusto a la ‘innovación’ de Chelsea.

La emocionada Chelsea hasta se tomó su tiempo para explicar su receta. Según recogió el portal AOL, los comentarios de demócratas y republicanos al respecto tuvieron algo en común: “Los pancakes deben cocinarse sin espinacas”.

Spinach pancakes for #NationalPancakeDay (we won't eat them all tonight although Charlotte would if we let her)! pic.twitter.com/9zgWZ0k94W

— Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) 7 de marzo de 2017