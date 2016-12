Estrella de la UCF es motivo de burla luego de postear foto en Instagram

El actual campeón del Ultimate Fighting, el irlandés Conor McGregor tuvo un momento vergonzoso, cuando posteó una foto suya sosteniendo y supuestamente leyendo un periódico que estaba al revés.

El peleador es tan popular que la imagen fue compartida los nueve millones de seguidores que tiene en la red social Instagram, por lo que no faltó alguien atento que se enterara el error.

“Debe ser complicado leer el periódico al revés”, le escribió el usuario Ryan Grana. Uno de los tantos usuarios que se burló del error.

El campeón tomó la imagen cuando volaba en su jet privado con destino a Texas.

Wearing my Pj's on the P.J #GoalTicked @JetSmarter pic.twitter.com/Unjd9blGq6

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 10 de diciembre de 2016