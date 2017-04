Encuentra a su novia con amante y se toma selfie (FOTO)

Un joven se viralizó en internet luego de descubriera la infidelidad de su novia y se tomara una selfie.

Duston Holloway, de 23 años, se llevó una sorpresa cuando entró a su casa y encontró a su pareja en estado de ebriedad y en los brazos de otro.

Aunque su primer impulso fue gritar, Duston fotografió el doloroso momento para luego quemarlos en Facebook.

“Cuando llegas a casa y otro hombre está con quien amas. Un buen hombre merece una buena mujer”, publicó el chico.

A pesar de la traición, el engañado decidió tomarse una selfie con los amantes e incluso, dijo, intentó una técnica de reanimación para despertar a la novia, pero estaba tan borracha que no funcionó.

“He tenido miles de mensajes, miles y miles de personas de todo el mundo me felicitaron por ser un buen hombre y alejarme. Tengo orgullo y respeto.

Pensé que mi mundo caía, aparte, tenía el corazón roto por haber presenciado algo como eso, pero con la cantidad de apoyo en Facebook y de mi familia y amigos pasó”.

Duston Holloway, 23, from Emory, Texas, takes pictures of his sleeping girlfriend in bed with ANOTHER MAN https://t.co/jAMzJGVT6T

— Fawzia Suleman (@Fawzia786) 26 de abril de 2017