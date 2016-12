Director mexicano tuvo que pedir permiso a narcos para grabar serie

Aunque Gustavo Loza, director y productor de la serie Run, Coyote, Run, asegura que su equipo nunca tuvo algún tipo de incidente, confesó que, para poder grabar, tuvo que hablar con los jefes del crimen organizado de la localidad de Naco, en el estado de Sonora.

Según informa el diario mexicano El Universal, Loza asegura que en el pueblo “el narcotráfico y los polleros trabajan porque es un lugar de paso que está en la frontera entre México y Estados Unidos”.

El productor admitió que, además de contar con el apoyo del gobierno municipal, también tuvieron que dialogar con quienes “trabajan” ahí y así evitarse problemas.

Run, Coyote Run es producida por la cadena FOX, la cual tiene programado su estreno en 2017.

Todo el staff técnico y artístico de la serie estuvieron en Naco por cinco semanas

“Nunca nos amenazaron o tuvimos algún tipo de incidente, tuvimos saldo blanco, pero si son cosas que tienes que hacer, en donde te explican cómo funciona el lugar y hasta dónde no podemos ir”, agregó.

Today ,filming with that beauty @ByrdieBell #RunCoyoteRun #Fox #tvserie We had sooo much fun ???????????? pic.twitter.com/OyUlAifKFx

— Denia_agalianu (@denia_agalianu) 2 de diciembre de 2016