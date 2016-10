Devuelven 10,000 dólares olvidados en el carrito de una tienda de Nueva York

Casi 10,000 dólares en efectivo que la dueña de un restaurante olvidó en el carrito de una tienda han sido devueltos gracias a una pareja que halló el dinero.

El gerente del Tractor Supply Co. en Sennett, en el norte del estado de Nueva York, dijo que la pareja encontró 9,800 dólares y una chequera dentro de un sobre, informó el periódico The Citizen of Auburn.

La pareja entregó el sobre al personal de la tienda y partió luego de hacer sus compras sin dar sus nombres.

La dueña de un restaurante local llamó a la tienda el lunes para decir que había dejado un sobre con dinero en un carrito mientras hacía compras el domingo por la noche.

La mujer, que no quiso que se difundiera su nombre, dijo que querría encontrar la pareja para darles una gratificación.