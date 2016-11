Decidió tomarle una foto a su hijo, pero descubrió algo aterrador (FOTO)

Una joven madre decidió ir de paseo con sus hijos y como muchos padres hacen, tomó una fotografía. Sin embargo al ver la imagen descubrió algo aterrador.

Se trata de Charlotte Harding, de 30 años, quien iba acompañada de Harrison y Ethan, de 2 y 4 años, además de una amiga.

Según informó RT, el lugar al que acudieron se encuentra cerca del museo de St. Fagans, en la capital galesa, Cardiff.

Mientras caminaban, la madre de los menores decidió sacarle una foto a uno de sus hijos, pero al revisar la imagen, observó entre los pastizales donde jugaba su hijo Ethan, los fantasmas de dos soldados.

Al investigar el porqué de esa aparición, le explicaron a la mujer que el lugar que habían elegido para su paseo familiar, es el antiguo sitio donde se originó una sangrienta batalla durante la Segunda guerra civil inglesa (1642-1651), explicó el Diario The Sun.

Mum panics as BLEEDING ghost soldiers stalk her children at historic battleground #paranormal #ghosts #danger https://t.co/b37d4ZK0Nv pic.twitter.com/Zyj8BLbrO2

— Daily Star (@Daily_Star) November 5, 2016