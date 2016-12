Concursante de ‘Jeopardy!’ murió de cáncer antes de que programa saliera al aire

Cindy Stowell batallaba contra la etapa 4 del cáncer que padecía cuando compitió en el popular concurso Jeopardy! en agosto.

El episodio en el que participó Stowell, una mujer de 41 años dedicada al desarrollo de contenido científico, saldrá al aire el 13 de diciembre próximo, pero desafortunadamente ella no podrá verlo.

Tristemente, Stowel falleció el pasado lunes al perder la batalla contra su enfermedad.

“Competir en Jeopardy fue el sueño de toda su vida para Cindy, y nos complace que ella pudo lograrlo”, dijo Alex Trebek, conductor del programa.

In the early morning hours cancer took the best friend, partner and pub trivia teammate a guy could ask for. Love you always @nanocindy pic.twitter.com/dyyUGZFlSe

— Jason (@habcous) 5 de diciembre de 2016