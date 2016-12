Comediante musulmán le corresponde asiento junto al hijo de Trump en vuelo trasatlántico

Un comediante de origen árabe-estadounidense se llevó la sorpresa de su vida, cuando en un vuelo con destino a Escocia le correspondió sentarse junto a Eric Trump, hijo del presidente electo estadounidense.

De acuerdo a Buzzfeed, el comediante Mohammed Amer, no desaprovechó la oportunidad e incluso se atrevió a dar una “primicia”, obtenida de su conversación el tercer hijo del presidente.

“Buenas noticias. Los musulmanes no van a tener que estar haciendo chequeos y presentando identificaciones. Eso fue lo que me dijeron”.

El comediante que iba con destino a Escocia como parte de su gira por el Reino Unido mencionó, que tenía una “enorme” cantidad de preguntas por hacerle a su compañero de viaje.

El musulmán dijo sentirse sorprendido cuando vio a Trump en el asiento de la par, incluso dijo que posiblemente “Alá” había arreglado el encuentro.

“¿Cómo estás?”, a lo que Trump le respondió, “estoy bien”, luego Amer le dijo: ” No tiene idea lo fantástico que es para mí estar aquí en este momento. Me llamo Mohamed. Soy un comediante. Estoy es grandioso para mí”.

El comediante aprovechó para lanzar la pregunta sobre una posible tarjeta de identidad para los musulmanes a lo que Trump le replicó: “No creas en todo lo que dicen los medios. ¿De verdad crees que vamos a hacer eso?”.

El comediante dejó entrever que Trump le sugirió que los ataques de Trump contra los musulmanes, eran parte de un plan para crear polémica y obtener el favor de los votantes.

“Él es un buen hombre. Muy bueno. Simplemente hermoso. Muy grandioso”, le habría indicado Trump luego de supuestamente admitir que su plan “se cumplió a la perfección”.

Luego de conversar por unos 30 minutos y caer dormido. El comendiante dijo que Eric Trump se tomó varios “selfies” con otros pasajeros.

Amer, quien vive en Nueva York bromeó que hizo varias oraciones para que Eric Trump se convirtiera al islam.