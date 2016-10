Camara de seguridad de papá capta momento de diversión de niño a media noche (VIDEO)

Un padre de Florida revisaba un video de seguridad cuando para sus sorpresa notó que su hijo se despertaba después de la medianoche para brincar en el sofá.

De acuerdo al sitio Mashable, el video es de Cody Wray y quien se despierta a la curiosa hora a jugar es su hijo Dylan, quien aprovecha el momento de quietud de la noche para subirse al sofá, realizar toda clase de piruetas y jugar con las luces de la cocina.

Cuando el padre confrontó al niño sobre lo encontrado en el video, el pequeño admitió que ya venía realizando al curiosa práctica desde hace tiempo.

“Yo te había dicho que a veces me levanto a las 2 de la mañana”. El padre lo recordó pero pensó que en aquel momento el niño bromeaba.

Aún más curioso es que el sofá era nuevo y a Dylan se le había adverdido previamente que no podía brincar ahí.

“Cuando encontré el video, no estaba seguro si castigarlo por brincar en el sofá o abrazarlo por darme una de las sorpresas más divertidas que he tenido”, indicó.