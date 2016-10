Buzo sobrevive luego de que tiburón ingresó a su jaula de protección (VIDEO)

Un buzo sobrevivió milagrosamente luego de verse atrapado en una jaula con un gran tiburón blanco.

De acuerdo al diario Daily Telegraph, el incidente ocurrió en las costa oeste de México, cerca de la isla de Guadalupe.

Las imágenes muestran como el tiburón se introduce en la jaula en su lucha por capturar un enorme cebo de atún.

“Uno de los tripulantes se pregunta sorprendido. ¿Hay alguien allí adentro?

Sí había una persona.

El buzo salió ileso pocos segundos después de que salió el enorme escualo. La reacción de los nerviosos tripulantes fue aplaudir de la felicidad.

El video fue posteado por un You Tuber denominado “Todos los chicos americanos de California”.

“En un reciente viaje de buceo, un gran tiburón blanco quedó atrapado con un buzo, en un hecho muy poco común. Aparenta ser un tiburón muy agresivo tratando de atacar la jaula, pero en realidad eso no fue lo que ocurrió”. Posteó uno de los participantes de la aventura en You Tube.