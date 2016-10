Avión vuela dentro del huracán Matthew

Un avión “cazahuracanes” se adentró en el ojo del huracán Matthew, donde captó imágenes y video, con el objetivo de estudiar el fenómeno atmósferico, informó el Universal de México.

La aeronave es conocida como WP-3D Orion, en un video que a través de su cuenta de Twitter, se observa a la aeronave volando en lo que dicen es el “ojo del huracán”.

Las imagenes muertan la fuerte turbulencia por la que atraviesan los tripulantes del avión.

Matthew es un huracán que llegó a alcanzar la categoría 5, sin embargo el huracán ya descendió a categoría uno, luego de llegar a tierra en una zona cercana a la ciudad de McClellanville, en Carolina del Sur.

De acuerdo a AP, el huracán se mueve con destino a a Myrtle Beach; pese que se ha debilitado, la agencia informó que aun existe un alto riesgo de inundaciones.

Very turbulent flight today into the eye of powerful Cat 4 #HurricaneMatthew on WP-3D Orion #NOAA43. Credit: CAPT Tim Gallagher/NOAA pic.twitter.com/8VJpKzs3mn — NOAAHurricaneHunters (@NOAA_HurrHunter) 7 de octubre de 2016