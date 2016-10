Alec Baldwin interpreta a Trump en ‘Saturday Night Live’

El reconocido programa de parodias estadounidense Saturday Night Live (SNL) arrancó su temporada 42, con el actor Alec Baldwin interpretando a Donald Trump.

El reconocido actor recreó el debate presidencial, junto a la actriz Kate McKinnon, quien interpretó a Hillary Clinton.

De acuerdo a NBC News, el actor hizo la tarea al ser capaz de captar el lenguage corporal y el tono de voz del ‘polémico’ candidato repúblicano.

En la parodia hubo menciones a varios de los temas que han estado en el tapete en las últimas semanas en la lucha por llegar a la Casa Blanca, entre ellas la salud de Clinton, los reclamos de la comunidad afroamericana y hasta la polémica tras la mención de la exMiss Universo Alicia Machado.

También parodiaron a los hijos de Trump y a la esposa del magnate, la exmodelo Melania Trump.

‘Saturday Night Live’ kicks off with Baldwin’s Trump taking on McKinnon’s Clintonhttps://t.co/qeyVXMG5Y9 via @frankpallotta pic.twitter.com/3WPSEg7X3g

— CNN Entertainment (@CNNent) 2 de octubre de 2016