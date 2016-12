Cuestionan transparencia del programa 287g tras reunión anual convocada por el alguacil (VIDEO)

Poco más de 20 personas, entre miembros de la comunidad y activistas, asistieron a la reunión pública anual convocada por el alguacil del condado Mecklenburg, para discutir el programa 287g que opera en la cárcel del condado desde 2006 y que desde entonces ha puesto en proceso de deportación a más de 14,700 inmigrantes indocumentados.

Varios de los asistentes expresaron su preocupación por la deportación de personas que han sido encarceladas en el condado por delitos menores como infracciones de tránsito, y por el miedo que el programa 287g ha generado entre la comunidad.

“Soy una activista y trabajo directamente con niños que han perdido padres o madres por las deportaciones, sólo por tener una luz rota o dejar su carro prendido. Y me enoja mucho que ustedes no sepan nada de eso”, dijo a los oficiales Rosalía Torres Weiner, una artista y activista local que asistió a la reunión.

El programa 287g es una asociación entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y las fuerzas del orden locales, para detectar y poner en proceso de deportación, supuestamente a inmigrantes indocumentados considerados peligrosos.

Los oficiales del alguacil del condado y el vocero de ICE defendieron en la reunión pública la validez del programa y aseguraron que éste sólo deporta a personas que representan una amenaza para la seguridad y que caen dentro de las cuatro prioridades establecidas por el Secretario de Seguridad Nacional.

“El 287g es una forma para identificar a individuos que suponen una amenaza de seguridad pública para la comunidad, y la gente no debería tener miedo de reportar con las agencias del orden porque las personas que no caen dentro de las prioridades no tienen que tener ningún temor de ICE”, dijo a Mundo Hispánico Bryan Cox, vocero de ICE para el sureste del país.

Sin embargo, las autoridades dijeron que no podían garantizar que el programa sea infalible.

“No puedo dar una amplia garantía lo que puedo decir es que en general los individuos que fueron encontrados en base a ofensas de tráfico…casi siempre tienen otros factores que caen dentro de las prioridades, sea una orden de remoción o una deportación previa, o algo más que pone a esas personas dentro de las prioridades”, dijo Cox.

Por su parte el capitán Daniel Stitt, de la oficina del alguacil del condado Mecklenburg, la comunidad inmigrante no debería tenerle miedo al programa 287g.

“Solo hay una manera de asegurarte que nunca vas a ser encontrado por el programa 287: no cometas ninguna ofensa criminal que haga que te arresten y te lleven a la oficina del alguacil del condado Mecklenburg”, dijo Stitt a MundoHispánico.

Los asistentes a la reunión agradecieron la oportunidad de poder discutir abiertamente sobre el programa 287g pero no quedaron muy conformes con las explicaciones de los oficiales a cargo.

“Pienso que es la misma información que tenemos desde hace años, no hay nada nuevo, nos siguen dando las mismas viejas respuestas sin solucionar las inquietudes que tiene la comunidad”, opinó Rogelio Reyes, activista de la organización Action NC en Charlotte.

“Me sorprendió que no dieran mucha información en términos de los documentos y las estadísticas de las personas que han sido recogidas del condado”, dijo Mayra Estefanía Arteaga, una joven hispana que vive en Charlotte.

“No mostraron información en términos del dinero que se provee del Departamento de Seguridad Nacional al condado, pero en general estoy muy feliz que hubo casi 30 personas de la comunidad que estuvieron presentes. Es hermoso ver esa unidad porque yo estuve aquí el año pasado y solo éramos cinco”, añadió Arteaga.

Aunque la reunión anual fue establecida para mejorar la transparencia del programa 287g, llamó la atención que los oficiales no entregaran las estadísticas de los deportados este año en el condado.

“No tenemos las estadísticas de 2016 específicamente para el condado Mecklenburg pero deberíamos tenerlas en una semana o dos y estaré más que feliz de entregarlas”, dijo Cox quien indicó que en 2015 el 98 por ciento de las personas deportadas a través del 287g caían dentro de las prioridades establecidas por el Secretario de Seguridad Nacional.

Stitt, por su parte, indicó que de momento no se ha considerado terminar con el programa 287g en el condado.

“La intención hasta el día de hoy es de continuar con el programa 287g en el condado Mecklenburg”, dijo Stitt.