Cruz Roja Americana urge donaciones de sangre en Texas

La Cruz Roja Americana hizo un llamado de emergencia debido a la escasez de sangre que registran en Texas. De acuerdo con la portavoz de la institución, Jan Hale, el norte y el suroeste del estado son las regiones que necesitan más donativos.

Los días festivos y las tormentas contribuyeron a que se registrarán menos donaciones durante noviembre y diciembre de 2016, dijo Hale. Casi un centenar de donativos de sangre fueron cancelados sólo en diciembre.

“En este momento, las donaciones de sangre se están distribuyendo a los hospitales más rápido de lo que se están recibiendo”, dijo Hale.

La Cruz Roja tiene planificado realizar varios eventos para recolectar sangre a lo largo del estado durante el mes de enero, a continuación encontrarás algunas de las fechas:

Condado de Collin

Allen

1/11/2017: 8 a.m. – 2 p.m., PFS Web, 505 Millennium Dr

1/16/2017: 12 p.m. – 6 p.m., Holiday Inn Express, 205 Central Expressway N

1/21/2017: 8 a.m. – 2 p.m., East Allen LDS Chapel, 1404 East Main Street

Condado de Dallas

Carrollton

1/4/2017: 12 p.m. – 6 p.m., Carrollton City Hall, 1945 E. Jackson Rd

Dallas

1/5/2017: 10 a.m. – 4 p.m., Villa Piana Apartments, 13500 Noel Road

1/9/2017: 10:30 a.m. – 4:30 p.m., American Red Cross Dallas Chapter, 4800 Harry Hines

1/10/2017: 9 a.m. – 3 p.m., Crescent Real Estate, 200 Crescent Court

1/10/2017: 9 a.m. – 3 p.m., College of Health Care Professions, 8390 LBJ Freeway, Suite 300

1/11/2017: 9 a.m. – 2 p.m., Trammell Crow Center, 2001 Ross Avenue, Suite 325

1/12/2017: 8 a.m. – 3 p.m., Bryan Tower, 2001 Bryan Street

1/14/2017: 9:30 a.m. – 3:30 p.m., MLK Home Fire Preparedness Blood Drive, 1128 S. Coc krell Hill Road

1/14/2017: 11 a.m. – 4 p.m., Pike West Commerce, 444 W. Commerce St.

1/15/2017: 9 a.m. – 3 p.m., Christ Episcopal Church, 534 West 10th Street

1/16/2017: 10:30 a.m. – 4:30 p.m., American Red Cross Dallas Chapter, 4800 Harry Hines

Desoto

1/13/2017: 10 a.m. – 4 p.m., Desoto Recreation Center, 211 E. Pleasant Run Road

Garland

1/12/2017: 9 a.m. – 3 p.m., Jack L. May Field Operations Complex, 2343 Forest Lane

1/21/2017: 10 a.m. – 4 p.m., North Garland High School, 2109 Buckingham Rd.

Irving

1/19/2017: 12 p.m. – 5 p.m., Aviation Institute of Maintenance, 400 E Airport

Mesquite

1/16/2017: 10 a.m. – 5 p.m., Lowe’s, 4444 N. Galloway

1/16/2017: 11 a.m. – 5 p.m., Chipotle Mexican Grill-Mesquite, 1715 N. Town East Blvd

Sunnyvale

1/18/2017: 9 a.m. – 2 p.m., Sunnyvale Town Hall, 127 N. Collins Road

Condado de Tarrant

Fort Worth

1/15/2017: 9 a.m. – 2 p.m., Immaculate Heart of Mary Catholic Church, 201 Thornhill Dr

1/18/2017: 10:30 a.m. – 4:30 p.m., Fort Worth Academy of Fine Arts, 3901 S. Hulen St.

Keller

1/13/2017: 12 p.m. – 6 p.m., Lowe’s of Keller, 600 North Tarrant Parkway

Mansfield

1/14/2017: 10 a.m. – 4 p.m., Life Time Fitness, 1551 Debbie Lane