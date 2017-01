Corte Suprema de Texas avala becas universitarias para veteranos del ejército

La Corte Suprema de Estados Unidos ha dejado en firme un programa en Texas que garantiza la educación gratuita a los militares veteranos si vivían en el estado mientras estaban de alta en el ejército.

El Acta Hazlewood, fue aprobada en la década de 1920 y los congresistas estatales ampliaron el programa en 2009 para que se incluyeran a los hijos de los veteranos; quienes a su vez también calificaban si ingresaban al servicio militar en alguna base de Texas.

Supreme Court backs Texas veterans tuition aid program: The U.S. Supreme Court has let… https://t.co/tz8uK1jyAq

— FRANCIS K S LIM (@cgnetwork) January 10, 2017