Coro de Florida participará en la investidura de Trump

El coro de honor del colegio Kings Academy de West Palm Beach, Florida, se encuentra en Washington para asistir a la ceremonia de toma de posesión de Donald Trump como presidente.

Según Telemundo Miami, son 80 los estudiantes de entre noveno y duodécimo grado los que se han preparado durante meses para asistir a la capital de la nación para cantar en la ceremonia frente al Capitolio.

King’s Academy Honor Choir is sure to impress as they sing at the Voices of the People Welcome Celebration! #MAGA

— Trump Inauguration (@TrumpInaugural) January 18, 2017