Convocan a la manifestación #WeAreAllTexas, contra ley que afecta a inmigrantes

Varias organizaciones proinmigrantes del estado de Texas han convocado a las comunidades a unirse este martes a una marcha en contra del proyecto de ley SB4, el cual busca prohibir las ciudades ‘santuario’.

De acuerdo con El Diario Digital, este movimiento convocado en Austin para el martes 28 de febrero, cuenta con el apoyo de las ciudades de Dallas, San Antonio y El Paso.

“De El Paso saldrán 3 camiones con las personas que nos estarán respaldando en Austin”, aseguró Gabriela Castañeda, coordinadora y portavoz de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos.

La marcha ha sido propagada a través de redes sociales y se identifica con la etiqueta #WeAreAllTexas: un día de acción por los derechos de inmigrantes y refugiados.

We will not tolerate divisive legislation attacking our communities. Join us in Texas for a rally #WeAreAllTexas https://t.co/yUTwVHyuyP pic.twitter.com/7761Rz6y0x

— Mi Familia Vota (@MiFamiliaVota) February 27, 2017