Consulado Sobre Ruedas de México atenderá durante dos semanas en Carolina del Sur

El Consulado General de México en Raleigh informó que su unidad consular móvil, el Consulado Sobre Ruedas, atenderá durante dos semanas en la ciudad de Wellford, condado Spartanburg, Carolina del Sur.

El Consulado Sobre Ruedas ofrecerá servicios consulares a los mexicanos residengtes en las Carolinas del 30 de noviembre al 10 de diciembre en la sede de la Iglesia Comunidad Cristiana Internacional, ubicada en el 10581 Greenville Hwy, Wellford.

La llegada de esta unidad móvil del Consulado General de México beneficiará a mexicanos en las dos Carolinas ya que Wellford se ubica a menos de 40 minutos de la frontera entre Carolina del Sur y Carolina del Norte, y a una hora y 20 minutos de Charlotte, vía la carretera I-85 Sur.

La sede central del Consulado de México en Raleigh se encuentra a casi 3 horas de Charlotte, la cual se ubica en la frontera con Carolina del Sur.

Durante las dos semanas de atención, desde el miércoles 30 de noviembre, el Consulado Sobre Ruedas atenderá de 8:30 am a 2:00 pm, con excepción de los sábados, cuando la atención será de 7:45 am a 8:15 pm. No habrá servicios los domingos.

El Consulado Sobre Ruedas ofrecerá todo tipo de servicios consulares,como el trámite de pasaporte, Matrícula Consular y registro de doble nacionalidad.

Además los mexicanos podrán solicitar en el Consulado Sobre Ruedas su Credencial para Votar (INE) y sus actas de nacimiento.

Para ser atendidos, los mexicanos deben sacar una cita a través de la central telefónica MEXITEL (1-877-639-4835) o por internet en la siguiente página:

https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/pages/public/login/login.jsf