Conmemoran matanza en Pulse con multitudinaria marcha LGTB en Orlando

Más de 150,000 personas se reunieron en el centro de Orlando el sábado para el 12º festival anual Come Out with Pride, el primero desde la masacre en la discoteca Pulse, ocurrida hace cinco meses.

Los empleados de la discoteca Pulse y los familiares de las víctimas fallecidas sirvieron como mariscales del desfile, el cual no solamente honró a las víctimas, sino también a los policías, bomberos, paramédicos y trabajadores del hospital que respondieron ante el tiroteo.

Para muchos, el evento fue otro paso en el proceso de curación para una comunidad que todavía se está recuperando del ataque de terror sufrido en junio.

Por la noche, se realizó un homenaje en el Lake Eola, durante el cual se leyeron en voz alta los nombres de las víctimas de la masacre, seguido de un minuto de silencio y un despliegue de fuegos artificiales.

El festival había sido programado para octubre, pero tuvo que ser aplazado debido al paso del huracán Matthew por esta zona del estado.

La ciudad de Orlando siempre ha sido reconocida por ser uno de los destinos turísticos favoritos de las familias, a nivel mundial. Sin embargo, la masacre ocurrida en Pulse, una discoteca de ambiente en dicha ciudad, la ha hecho destacarse también como una ciudad tolerante, unida y promotora de los derechos de la comunidad LGTB.

El alcade de la ciudad de Orlando, Buddy Dyer, en muchas ocasiones no se refiere a la ciudad como Orlando, sino como Orlando United. Asegura que a pesar de la tristeza vivida durante la masacre, los habitantes de la ciudad se unieron mucho más.

Por ello, la celebración del festival LGTB cobró importancia en la ciudad.