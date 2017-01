Congresista de Florida le pide a Trump que deje de tuitear

La representante demócrata de Florida Frederica Wilson planea no asistir a la toma de posesión del presidente electo Donald Trump, este viernes, por compromisos familiares.

Wilson, al igual que algunos miembros demócratas del Congreso, indicaron que no asistirán al evento.

Según informa el Tampa Bay Times, Wilson dijo a periodistas en Miami este lunes que las personas están molestas y especialmente sus electores, que le pidieron que no asistiera a través de mensajes por teléfono y correo electrónico.

Wilson dijo que, a pesar de sus diferencias con el republicano, se esforzó por trabajar con el presidente electo en temas de justicia penal. Pero las decisiones de Trump a través de los nombramientos hacen que Wilson cuestione la decisión.

“¿Cómo puedo trabajar yo con él?”, se preguntó.

Wilson habló en el desayuno de su programa, 5,000 Modelos de Excelencia, con su invitado para la celebración del Día de Martin Luther King Jr., el representante John Lewis, de Georgia, quien dijo el viernes que Trump no era un presidente legítimo debido a la interferencia rusa en las elecciones.

La respuesta de Trump no se hizo esperar en Twitter.

Congressman John Lewis should spend more time on fixing and helping his district, which is in horrible shape and falling apart (not to……

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 14, 2017