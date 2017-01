Congresista critica protestas por veto a musulmanes

El congresista Mario Díaz-Balart lamentó el lunes la doble moral de aquellos que critican el veto de entrada al país del presidente Donald Trump a los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana cuando no protegieron a los cubanos cuando la Casa Blanca suspendió el beneficio migratorio “pies secos/pies mojados”.

“Estoy dolido por la doble moral e hipocresía de aquellos que están ofendidos por esta orden ejecutiva y no reprocharon al presidente (Barack) Obama cuando tomó una medida similar contra los refugiados cubanos”, dijo el congresista republicano de origen cubano en un comunicado.

El representante por Florida consideró que la decisión de Obama de cancelar “pies secos/pies mojados”, que otorgaba beneficios migratorios a los cubanos que alcanzaban territorio estadounidense, tenía como objetivo satisfacer al Gobierno cubano y no implicaba “razones de seguridad nacional”, como la de Trump.

El presidente rubricó el pasado viernes una orden que suspende durante 90 días la concesión de visados y prohíbe la entrada a todos los ciudadanos de Irak, Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia y Yemen hasta que se adopten nuevos procesos de escrutinio, al tiempo que frena todas las acogidas de refugiados durante 120 días.

Double standard? President Obama took similar action against Cuban refugees just days before leaving office. https://t.co/GnovWdpOd6

— Mario Diaz-Balart (@MarioDB) January 30, 2017