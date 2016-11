Confirman primer caso de transmisión local de zika en Texas

Las autoridades estatales confirmaron el lunes 28 el primer caso del virus zika que probablemente fue contagiado por un mosquito en Texas.

Pruebas de laboratorio confirmaron a finales de la semana anterior que una mujer del condado de Cameron, en el Valle del Río Grande, se infectó de zika, según el Texas Department of State Health Services (departamento de salud del estado de Texas). La mujer, quien no estaba embarazada, dijo a las autoridades que no había viajado a México ni a otras áreas en las que estuviera presente el zika.

RELACIONADO: Todo lo que usted debe saber sobre el zika

Texas es el segundo estado del país que reporta una transmisión local de la enfermedad, después de Florida, el cual informó de los contagios en el verano pasado. El virus se ha expandido en México, Centro y Sudamérica.

“Sabíamos que era sólo una cuestión de tiempo antes de que viéramos el zika propagarse mediante mosquitos en Texas”, dijo en un comunicado John Hellestedt, comisionado del Departamento de Salud. “Aún no creemos que el virus se propagará ampliamente en Texas, pero podría haber más casos, así que las personas necesitan protegerse de las picaduras de mosquito, especialmente en partes del estado que permanecen relativamente cálidas durante el otoño y el invierno”.

Aunque la mayoría de las personas infectadas con zika no presentan síntomas, el mayor riesgo es para las mujeres embarazadas, ya que la enfermedad causa microcefalia en los bebés, un defecto de nacimiento que se caracteriza por un desarrollo limitado del cerebro.

RELACIONADO: Confirman primer caso de microcefalia por el zika en Houston

Las autoridades de Texas también anunciaron que durante diciembre restituirán un beneficio para mujeres que cuentan con el programa médico Medicaid u otros planes de salud subsidiados, bajo el cual recibirán dos botes de repelente para mosquitos. Las mujeres que tengan entre 10 y 45 años, o quienes estén embarazadas, pueden conseguir los repelentes en sus farmacias locales.

El beneficio había permanecido habilitado inicialmente hasta octubre.

Hasta la semana pasada, se habían confirmado al menos 257 casos de zika en Texas. A excepción del caso reportado en el Valle del Río Grande, todos los demás casos estaban asociados a viajes fuera del estado. Del total de casos, 11 se reportaron en el condado de Travis, cinco en el condado de Williamson y uno más en el condado de Bastrop.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: