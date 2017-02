Condenan por fraude a dueño de negocio que hacía trámites migratorios

El propietario y operador de la Coalición Latinoamericana Internacional (CLI) fue sentenciado este miércoles a cinco años y dos meses de prisión después de declararse culpable de cargos de robo a gran escala, falso testimonio y conspiración para violar la Ley de Consultores de Inmigración.

Según un comunicado de prensa del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), a Oswaldo Rafael Cabrera, de 48 años, lo habían acusado el pasado diciembre de 22 cargos criminales, entre el que destaca el haber ejercido la práctica de la ley de manera ilegal. Su esposa, María Marcelina Rodas, de 54 años, fue sentenciada a tres años de libertad condicional por conspirar para violar la Ley de Consultores de Inmigración.

Según los documentos del caso, Cabrera se ofrecía a sí mismo como abogado y brindaba servicios y asesoría legal en temas de inmigración, y cobraba a sus clientes hasta 9,000 dólares. A pesar de que no contaba con una licencia para ejercer como abogado, Cabrera también se valía de las redes sociales y de medios de comunicación en español para hacerse pasar como abogado y experto. Valiéndose de ese perfil, según ICE, obtenía clientes que después engañaba.

Cabrera engañó en repetidas oportunidades a sus víctimas sobre el estatus de sus casos, les informaba mal acerca de su elegibilidad para algún beneficio migratorio y completaba formas de inmigración erróneamente mientras continuaba cobrándole dinero de las víctimas, detalló ICE.

Owner of LA #immigration advocacy business sentenced to more than 5 years in prison for immigration fraud https://t.co/gQYJsKZ0cx pic.twitter.com/ybnBjPUwIP

— ICE (@ICEgov) 28 de febrero de 2017