Concluyen que muerte de mexicana fue homicidio y no accidente de tránsito

La muerte de Ernestina Limón, una mexicana que residía en Austin, Texas, a principios de febrero, no fue accidental, de acuerdo a las autoridades de esa ciudad.

Según el reporte policial citado por el diario mexicano Presencia, Ernestina, oriunda del estado de Veracruz, y de 36 años de edad, fue atropellada en dos ocasiones por un hombre que conducía una camioneta.

Homicide victim in double hit-and-run in North Austin identified as Ernestina Limon-Ocana, 36 https://t.co/eujmAwJpYd via @KXAN_News

— Central Austin CDC (@crimeatx) February 7, 2017