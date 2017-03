El líder republicano y el demócrata del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes dicen no haber visto evidencia que sustente la denuncia del presidente Donald Trump de que su antecesor, Barack Obama, ordenó espiarlo durante la campaña para las elecciones presidenciales de 2016.

El representante republicano Devin Nunes y el demócrata Adam Schiff también dijeron que aún esperan por que el Departamento de Justicia les aporte la evidencia. Schiff dice que tanto él como Nunes están dispuestos a tomar acciones para obligar al Departamento de Justicia a cumplir con la solicitud del comité si rechazan la fecha límite del 20 de marzo de presentar las pruebas.

Nunes admitió que no cree que hubiesen “interceptado en la Trump Tower” de Nueva York.

Agregó que el comité que lidera Nunes also says the committee is tussling with the Office of the Director of National Intelligence over whether the committee will be allowed to have the computer technology needed to go through CIA evidence about Russia’s interference in the election.

The leaders say FBI Director James Comey and the head of the National Security Agency will testify at a public hearing on March 20.

Previamente, el fiscal general, Jeff Sessions, aseguró que nunca le dijo a Trump que su antecesor, Barack Obama, hubiera ordenado grabar sus conversaciones en su torre de Manhattan durante la campaña presidencial.

Las declaraciones de Sessions hoy dejan aún más solo a Trump, quien tendrá que defender en solitario las acusaciones que hizo sin pruebas contra Obama en la red social Twitter.

En un tuit publicado a comienzos de mes, el presidente acusó a Obama de “hacer que se ‘pincharan mis teléfonos’ en la Torre Trump” de Nueva York, donde el magnate vivía y trabajaba durante la campaña electoral de 2016.

“No he hablado con el presidente de eso, ni con la gente que investiga el caso”, afirmó hoy Sessions en respuesta a preguntas de la prensa durante una visita a Richmond, Virginia, para conversar con la policía local sobre sus esfuerzos para combatir el crimen.

Con información de EFE.