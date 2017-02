Clinton lanza ‘indirecta’ a Flynn tras anunciar su dimisión

Michael Flynn fue uno de los mayores críticos de la ex secretaria de estado Hillary Clinton durante las elecciones presidenciales del año pasado, según Rare.us.

De acuerdo al medio, desde muy temprano en la campaña electoral, Michael Flynn fungió como representante de Donald Trump, con frecuentes apariciones en programas informativos de corte republicano como Fox News.

Durante la Convención Nacional Republicana de 2016, sin embargo, Flynn promovió el eslogan “enciérrenla” contra Hillary Clinton en respuesta a las acusaciones que enfrentaba la entonces candidata presidencial sobre un presunto mal manejo de información clasificada por medio de un servidor de correos privado, destaca el medio.

Flynn y su hijo, Michael Flynn Jr., también sacaron a la luz la ya desacreditada teoría de “pizza-gate”, cuyos partidarios alegan erróneamente que una pizzería en Washington, DC sirve de hogar a una red del tráfico sexual infantil dirigida por demócratas, recalca Rare.us.

Pero el lunes por la noche, justo después de que que Flynn anunciara su dimisión, Hillary Clinton le recordó que no olvidó y poco después, en su cuenta oficial de Tweeter, apareció un tuit de un asistente de Clinton, Philippe Reines, quien les recordó a los Flynn que ‘lo que haces a otros es lo que recibes’: “Dear Mike Flynn & Mike Flynn Jr., What goes around COMETS around. And given your pizza obsession… https://jobs.dominos.com/dominos-careers/ …”.

Ese tuit aludía a la teoría de “pizza-gate” centrada en la pizzería llamada Comet Ping Pong, y Clinton aprovechó para hacer referencia al mensaje de Reines: “Philippe tiene su modo de decir las cosas, pero tiene razón respecto a las consecuencias de las noticias falsas…”, escribió Clinton.

Philippe’s got his own way of saying things, but he has a point about the real consequences of fake news… https://t.co/a02sXiaHfp — Hillary Clinton (@HillaryClinton) February 14, 2017

Con información de Rare.us /Articulo por Douglas Barclay