Cierra el casino Trump por pérdidas millonarias

La polémica que envuelve al candidato presidencial republicano Donald Trump por sus malas expresiones acerca de las mujeres, se ve ahora reflejada en sus negocios que no parecen ir muy bien.

Este fin de semana, se confirmó el cierre de otro casino, el segundo relacionado con Trump, que experimentó dificultades desde 2014 en Nueva Jersey.

El cierre de este negocio deja a por lo menos a 3,000 personas sin empleo después de que el dueño, Carl Icahn, afirmara que no ve “una vía hacia la rentabilidad”, según reporta una publicación de Univisión.

Se trata del casino Trump Taj Mahal en Atlantic City que cerró definitivamente sus puertas la madrugada del lunes, después de 26 años de funcionamiento y luego de no alcanzar un cuerdo con sus trabajadores, que pedía recuperar los beneficios de salud y pensiones que habían sido retirados en un tribunal de bancarrota, según informó AP.

En su momento, el lugar fue presumido por Donald Trump como: “la octava maravilla del mundo”.

El Trump Taj Mahal, fue fundado por el magnate y es el quinto casino que se ve obligado a dejar de operar desde que inició la crisis en Atlantic City.

El cierre paulatino que desde el 2014 ha venido enfrentando este negocio del magnate ha afectado en total a 11 mil personas, quienes han perdido sus empleos.

Según el propietario del lugar, las pérdidas del casino han sido valoradas en casi 350 millones de dólares.

The workers have held the long strong for 102 days now. #uniteAC pic.twitter.com/yppbAEDxz4

Okay, where I really am. Taking it in with the picketers at the 14th annual Donald Trump Casino Closing. #Debates2016 pic.twitter.com/6SalxQkRKu

— TriumphT.I.ComicDog (@TriumphICDHQ) 10 de octubre de 2016