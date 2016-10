Los mejores protectores para la pantalla de tu celular

El temor de rayar la pantalla de tu smartphone por llevarlo en el bolsillo o en la mochila puede llevarte a comprar todo tipo de protectores para la pantalla pero: ¿realmente funcionan?

1. BOBA BLUE FEET: TE LA PONE FACILITA

No solo es que no se rayó cuando le dejamos caer monedas y algunas piedras, la Boba Blue Feet fue, además, fácil de colocar, pues incluye una placa plástica sobre la que se coloca el smartphone para que el protector quede instalado de manera adecuada. Su principal desventaja es que es algo gruesa, así que toma tiempo acostumbrarse a usarla.

¿Qué ofrece?

Pantalla de privacidad

Aplicación fácil

Antirayaduras

Antiquebraduras

2. GLASS ULTRA CLARITY: QUE NO QUEDE HUELLA

Con la Glass Ultra Clarity de Glassier no debes preocuparte por dejar las marcas de tus dedos en la pantalla, pues es resistente a la grasa de las manos y se limpia fácilmente. Le pasamos monedas y una llave para probar su resistencia y no hubo ningún rayón en la pantalla del iPhone, aunque sí se marcaron los trazos en el protector. Nota: no fue tan fácil colocarla.

¿Qué ofrece?

Resistencia a la grasa de los dedos

Antirayaduras

Antiquebraduras

Superficie sin fricciones

3. HARDROCK SCREEN PROTECTOR: DE ALTO IMPACTO

Sí, decidimos sacar nuestra furia y le pasamos un cúter a la Hardrock Screen Protector de iSound. Al final, sí se rayó el protector, pero, una vez que lo removimos, ¡sorpresa!, la pantalla estaba como nueva. Eso sí, a pesar de ser la más costosa, no ofreció nada que otros protectores no proporcionaran.

¿Qué ofrece?