China dice que devolverá dron; Trump dice que se lo quede

China confirmó que sus fuerzas militares interceptaron un submarino no tripulado de la Armada estadounidense en el Mar de China Meridional, pero aseguró que lo devolverá. El presidente electo Donald Trump, sin embargo, dice al gobierno chino: “no queremos que nos devuelva el dron que se robó. ¡Que se lo quede!”.

El intercambio de mensajes ocurrió después de que funcionarios estadounidenses confirmaron que llegaron a un entendimiento para la devolución del dispositivo teledirigido. El tuit de Trump, el sábado por la noche, podría agravar uno de los incidentes más delicados entre los militares de ambas naciones en varios años.

We should tell China that we don't want the drone they stole back.- let them keep it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de diciembre de 2016