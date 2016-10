Ojo del huracán Matthew no impactará Carolina del Norte pero aún podría causar daños (VIDEO)

Los últimos reportes meteorológicos siguen indicando que el huracán Matthew no impactará directamente Carolina del Norte pero que aún podría causar daños en la zona costera del estado, según informó hoy el gobernador Pat McCrory, quien pidió a la población mantenerse alerta ante el paso de la tormenta durante el fin de semana.

“A menos que haya un cambio mayor, Carolina del Norte no será golpeado por el ojo del huracán”, dijo McCrory en conferencia de prensa. “Pero no nos dejemos engañar con el hecho de que no pasará el ojo de la tormenta, porque vamos a ser impactados por las líneas externas del cono”, agregó.

El gobernador indicó que aunque los modelos meteorológicos indican que Matthew seguirá su curso hacia el noreste luego de golpear Florida y Carolina del Sur, la zona costera del sureste de Carolina del Norte podría sufrir daños por el paso de la tormenta debido a la lluvia y el viento.

“Las áreas del sureste potencialmente podrían ver cortes de energía eléctrica, árboles caídos y caminos bloqueados”, advirtió el gobernador.

McCrory declaró el lunes el estado de emergencia en 66 condados del centro y el este de Carolina del Norte, para agilizar la movilización de recursos, personal y equipo de emergencia ante el inminente paso del huracán.

El gobernador aseguró hoy que las autoridades están trabajando para estar sobrepreparadas y poder responder a cualquier emergencia lo más rápido posible.

El gobernador exhortó a la población mantenerse alejada de las playas durante el fin de semana y pendientes de los reportes de las autoridades.

“No hagan cosas tontas que podrían costarles las vida. Manténgase seguros, preparados y nosotros les seguiremos informando constantemente sobre esta tormenta”, dijo McCrory.

De acuerdo con el último reporte del Centro Nacional de Huracanes, emitido a las 8:00 am del jueves, el huracán Matthew se desplazaba por las Bahamas hacia el noreste, a 12 millas por hora, con vientos máximos sostenidos de 125 millas por hora.