Activista Dolores Huerta visitará Charlotte para promover el voto latino

La reconocida activista por los derechos civiles Dolores Huerta visitará esta semana Charlotte, Carolina del Norte, para promover el voto latino y participar en un foro sobre inmigración y las elecciones generales de noviembre.

Huerta, miembro del directorio de la organización nacional People For the American Way (PFAW), se presentará en la Ciudad Reina el miércoles 12 de octubre a las 6 pm en el restaurante Why Not Pizza ubicado en 7008 E. WT Blvd., Charlotte.

“Dolores Huerta está emocionada por viajar a Carolina del Norte para hablar con los votantes latinos sobre lo que está en juego en estas elecciones y por qué es importante registrarse para votar antes del plazo del 14 de octubre”, declaró Lizet Ocampo, directora de PFAW en un comunicado que anunciaba la visita de la activista hispana.

“Su visita a Charlotte es parte de nuestro programa Latinos Vote!, el cual trabaja en oposición a la retórica y políticas antiimmigrantes y antilatinas”, añadió Ocampo.

Maura Trejo, empresaria latina de Charlotte y miembro de la organización sin fines de lucro Action NC, dijo estar complacida por la visita de Huerta a su negocio para hablar con los votantes latinos sobre el peligro que representa el candidato presidencial republicano Donald Trump para los inmigrantes.

“Donald Trump me asusta. Su retórica antiinmigrante es equivocada para nuestro país”, declaró Trejo.

“Como una inmigrante, yo sé que venimos aquí a trabajar duro y muchos como yo abren sus propios negocios que contribuyen a la economía”, añadió la empresaria, quien dijo estar preocupada por la visión “sexista” de Trump sobre las mujeres.