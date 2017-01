Centro Cultural de Puerto Rico ofrece clases de baile gratis en Austin

El Centro Cultural de Puerto Rico está ofreciendo clases de baile gratuitas en la ciudad de Austin durante esta semana.

Según explica el medio digital Spectrum News, los vecinos de Austin pueden tomar clases de prueba de forma gratuita.

The Puerto Rican Cultural Center in #Austin is hosting a week of free dance classes: https://t.co/poDP5PcZ8K

— Spectrum News Austin (@SpecNewsATX) January 23, 2017