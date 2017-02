Casa Blanca niega reporte sobre despliegue de la Guardia Nacional en redadas

La Casa Blanca negó tajantemente un reporte de la agencia The Associated Press en el que informaba que el presidente Donald Trump estaba considerando desplegar a unos 100,000 miembros de la Guardia Nacional para participar en operativos de inmigración.

En dos tuits, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo que la información que publicó AP “no era cierta; 100% falsa”.

This is not true. DHS also confirms it is 100% false https://t.co/MFIJci7XaU

— Sean Spicer (@PressSec) 17 de febrero de 2017