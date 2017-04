ÚLTIMA HORA: Casa Blanca en alerta por paquete sospechoso

La Casa Blanca estaría en alerta la mañana del sábado tras encontrarse un paquete sospechoso cerca de la Pennsylvania Avenue, según indica el tuit de un corresponsal de CNN.

White House on Lockdown. Members of the Press Corps have been moved off of WH North Lawn. Possible Suspicious package on Pennslyvania Ave — Peter Morris (@petermorrisCNN) 15 de abril de 2017

Secret Service reports a backpack left on Pennsylvania Avenue in front of the White House is being investigated as a suspicious package. — Peter Morris (@petermorrisCNN) 15 de abril de 2017

Suspicious package is on the north fence line in front of the White House. immediate area is restricted, tourists pushed back to H St. — Peter Morris (@petermorrisCNN) 15 de abril de 2017

Las autoridades estarían pidiendo a miembros de la prensa desalojar la parte norte del recito a la vez que miembros del Servicio Secreto despejan la calle de transeúntes.