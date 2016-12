Cartera le salva la Navidad a muchos tras apagar fuego en la van donde llevaba los paquetes (VIDEO)

Una empleada del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS), junto con la colaboración de un buen samaritano, recibieron la felicitación por salvarle la Navidad a muchos luego de que salvaran muchos paquetes que iban en la característica van del USPS y que se incendiaba la mañana del martes en la localidad de Wake Forest, Carolina del Norte.

GREAT JOB! Mail carrier works to save Christmas gifts from fire: https://t.co/2raQx2n5vk (Video: @dominic_manzo ) pic.twitter.com/NZ2wxkUsrX

El camioncito se prendió en fuego mientras la cartera despachaba la correspondencia, y un video la mostraba junto a un peatón rescatando los paquetes antes de que los consumieran las llamas.

Los bomberos llegaron minutos después a apagar el fuego, pero dieron crédito a ambos por “salvarle las fiestas” a quienes esperaban por los paquetes.

“Si no fuera por su rápida reacción hubiera sido todo más dífícil”, dijo el jefe de los bomberos de Wake Forest, Ed Barrett.

Los bomberos informaron que el fuego comenzó en el motor y se esparció por el resto del vehículo.

La mayoría de los paquetes eran entregas de Amazon, por lo que la compañía informó mediante un comunicado que haría un donativo al departamento de bomberos por su efectivo esfuerzo.

E3 on a working vehicle fire this morning in Heritage. pic.twitter.com/vrOpYc35Sx

— Wake Forest Fire (@WFFire) 13 de diciembre de 2016