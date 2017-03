Captan momento en que Trump repasa antes el discurso que ofreció ante el Congreso (VIDEO)

Minutos antes de llegar al Capitolio, donde anoche ofreció su primer discurso ante el pleno del Congreso de Estados Unidos, el presidente Donald Trump fue capturado en un video repasando el discurso en la limusina presidencial.

El momento rápidamente llamó la atención en las redes sociales, en donde muchos intentaban adelantarse en sus comentarios a lo que Trump diría al intentar interpretar lo que decían sus labios al leer el papel, según recogió el portal AOL.

Entre los comentarios, muchos imaginaban que Trump haría referencia a figuras reconocidas de la cultura popular, recitar a literatos o canciones.

El presidente practicaba su discurso frente a su esposa, Melania Trump.

Check this out. Trump practicing his address in the back of the limo. pic.twitter.com/D7EWrlgZlo

— Bradd Jaffy (@BraddJaffy) 1 de marzo de 2017